Griekse misdaadjournalist vermoord bij zijn huis

In Griekenland is een bekende misdaadjournalist vermoord. Hij werd door twee mannen op een scooter neergeschoten, vlak bij zijn huis in Athene. De politie heeft zeker zeventien kogelhulzen gevonden.

George Karaivaz werkte voor de commerciële zender Star TV, waar hij verslag deed van onder meer rechtszaken en politiezaken. De Griekse journalistenvakbond is naar eigen zeggen in shock. Een woordvoerder doet een oproep aan de regering om de daders te achterhalen en op te pakken. Journalisten zullen niet wijken voor dit soort criminele praktijken, stelt de vakbond.

Karaivaz is niet de eerste journalist die wordt vermoord in Griekenland. In 2010 werd een onderzoeksjournalist doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor die moord werd opgeëist door een extreem-linkse terreurorganisatie.

Volgens de Griekse politie lijkt het erop dat de liquidatie nu in Athene zorgvuldig is gepland. Over een motief zijn nog geen mededelingen gedaan. Er vindt nu ballistisch onderzoek plaats; bijvoorbeeld of het wapen bekend is bij de politie. Ook worden getuigen gehoord.