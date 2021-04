Rapper DMX (50) overleden aan gevolgen hartaanval

Zijn grootste hit bracht hij in 2003 uit: X Gon' Give It to Ya. Die plaat is meer dan 400 miljoen keer gestreamd op Spotify. Kenmerkend aan zijn stijl is het geblaf en gegrom op sommige platen, verwijzend naar zijn liefde voor honden. Al vroeg in zijn carrière werd hij gezien als opvolger van de jong overleden Tupac Shakur, die door velen een van de invloedrijkste rappers aller tijden wordt genoemd.

In zijn ruim twintig jaar lange carrière maakte DMX ook uitstapjes naar het witte doek. Zo speelde hij in Cradle 2 the Grave en Romeo Must Die, samen met acteur Jet Li.

Drugsprobleem

De artiest, die vijftien kinderen heeft, kampte al jaren met een drugsprobleem. Naar eigen zeggen begon dat op zijn veertiende, toen hij een joint had gekregen van zijn mentor. Alleen vertelde die hem niet dat daar crack in zat, waardoor hij verslaafd raakte. "Waarom zou je dat een kind aandoen?", zei DMX daar later over. "Hij was 30 en hij wist dat ik tegen hem opkeek. Waarom zou je dat iemand aandoen die tegen je opkijkt?"

In 2016 werd de rapper al eens bewusteloos op een parkeerplaats in New York gevonden. Toen had hij een overdosis, al beweerde een woordvoerder dat het ging om een astma-aanval. Twee jaar later bleek na een drugstest dat hij nog steeds verslaafd was en werd hij opgenomen in een afkickkliniek.

Mogelijk kreeg hij zijn fatale hartaanval ook door een overdosis, maar dat bericht heeft zijn advocaat niet bevestigd.

Politie

DMX kwam ook meermaals in aanraking met de politie, onder meer voor drugsbezit, roekeloos rijgedrag en identiteitsfraude. Hij belandde keer op keer in de gevangenis, het meest recent in 2018 voor belastingontduiking.

In die rechtszaak mocht DMX zijn song Slippin' laten horen, waarin hij zijn problematische jeugd beschrijft. Daarna kreeg hij van de rechter een lagere straf, omdat die hem "een goed mens" vond.

Ook financieel ging het niet altijd crescendo met DMX. Hoewel hij zo'n 30 miljoen platen had verkocht, vroeg hij in 2015 faillissement aan.