Provinciebestuur Limburg stapt op vanwege integriteitsaffaire oud-CDA-gedeputeerde

Het provinciebestuur van Limburg stapt op vanwege de integriteitsaffaire rond een oud-CDA-gedeputeerde. Dat werd bekend in een vergadering van het provinciale parlement.

Reden van de Statenvergadering is een subsidieschandaal rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen. Of gouverneur Theo Bovens ook opstapt, is nog niet bekend.

Vrehen was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Die natuurstichting ontving tonnen aan subsidie van de provincie. Vrehen heeft dat geld doorgesluisd naar eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL.

Volgens een publicatie in NRC zette Vrehen met behulp van de CDA-top in Limburg een netwerk van bedrijven en stichtingen op die in opdracht van provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Onder anderen de Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus zouden hierbij betrokken zijn geweest. Koopmans en Mackus traden eind vorige maand af vanwege de kwestie.

Integriteitsonderzoek

Gouverneur Theo Bovens kondigde daarop een integriteitsonderzoek aan naar de gang van zaken rond Vrehen en de rol van de provincie daarin. Begin deze maand gaf de onderzoekscommissie de opdracht terug, toen er getwijfeld werd aan de onafhankelijkheid ervan.

Voorzitter van die onderzoekscommissie was Maria Henneman. Haar man was CDA-senator in de tijd dat Vrehen gedeputeerde voor deze partij was. In 2009 moest Vrehen als gedeputeerde vertrekken, ook wegens een integriteitskwestie.