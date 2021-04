Taghi 'ziet de neus van de kroongetuige weer groeien'

Een verhoor van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Ridouan Taghi leidde vanochtend opnieuw tot veel irritaties en gehakketak in de rechtszaal.

"Ik zie zijn neus weer groeien", sneerde Taghi over de man die een lange reeks belastende verklaringen over hem heeft afgelegd. Allemaal leugens, volgens de hoofdverdachte.

Vandaag zit Taghi opnieuw in de zittingszaal, in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Zijn advocaat mocht in het liquidatieproces Marengo vragen stellen aan kroongetuige Nabil B., maar soepel liep dat niet.

Gebaar van Taghi

De toon was vanaf begin af aan stekelig. Taghi werd al na een paar minuten door de officier van justitie terechtgewezen, omdat hij een gebaar maakte naar de kroongetuige. Hij zou naar het puntje van zijn neus hebben gewezen.

Taghi, tegen de officier: "Misschien moet je tegen de kroongetuige zeggen dat hij ook geen gebaren moet maken. Hij maakte als eerste een gebaar naar mij. Het is actie-reactie."

Vanaf dat moment vielen Taghi's advocaat Inez Weski en de kroongetuige elkaar regelmatig in de rede en lieten ze hun wederzijdse ergernis blijken over de vragen en antwoorden. Die gingen vanochtend nogmaals over hoe de kroongetuige en hoofdverdachte elkaar zouden hebben ontmoet.

Zware veiligheidsmaatregelen

Ook eerder deze week lagen Taghi en de kroongetuige daarover al met elkaar in de clinch. Nabil B. zei dat hij Taghi ruim tien jaar geleden leerde kennen in een theehuis in Utrecht en daar regelmatig met hem schaakte. De reactie van Taghi, afgelopen woensdag: "Daar heb ik, net zoals Mark Rutte, geen actieve herinneringen aan."

De zitting van vandaag gaat opnieuw gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Vermoedelijk is Taghi weer per helikopter opgehaald uit de gevangenis. Bij Schiphol landde drie kwartier voor aanvang van de zitting een helikopter, waarna gepantserde auto's richting rechtbank vertrokken.