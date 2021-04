Ouderenbond wil briefstemmen behouden, 'maar het moet veel simpeler'

Ook de Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een digitaal transparante overheid, pleit hiervoor. "Het briefstemmen voor de 70-plussers was een nieuwigheid en is daarom een proces dat goed in de gaten gehouden moest worden", legt Tim Vos-Goedhart uit. "Dat de terzijde geschoven briefstemmen niet zijn gecontroleerd door de Kiesraad vinden wij geen goede zaak. Wij roepen dan ook op om het proces te verbeteren zodat het maximaal transparant is."

Verkiezingsuitslag

Toch valt het effect van deze niet meegetelde stemmen op de uitslag op de verkiezingen volgens Leijten in principe mee. Die 65.000 stemmen zouden waarschijnlijk over de verschillende partijen verspreid zijn. "Maar als het gaat om voorkeursstemmen is het in een aantal gevallen best spannend geweest en dan kan dat verschil net in die poststemmen hebben gezeten. Maar dat zullen we nooit weten. De uitslag is vastgesteld en daarmee is de uitslag de uitslag."

Ook hoogleraar empirische politicologie Carolien van Ham denkt dat de ongeveer 65.000 stemmen maar beperkt effect op de verkiezingsuitslag zouden hebben gehad. "Eén zetel op de hele uitslag valt me mee, maar als het niet nodig is moet je dat natuurlijk niet willen. Daarom vind ik dat je briefstemmen alleen moet toestaan voor mensen waarbij het echt niet anders kan, namelijk de mensen die in het buitenland wonen."

De beide ouderenbonden zien nog wel toekomst in het briefstemmen. "Het was ontzettend fijn dat de mogelijkheid werd geboden en we willen het briefstemmen graag behouden. Maar het moet wel een veel simpeler procedure worden", zegt Sipkens.

Demissionair minister Ollongren is vooral blij met het hoge opkomstpercentage. "Iedere stem die niet meetelt is erg, maar elke stemgerechtigde moet ook de gelegenheid hebben om hun stem uit te kunnen brengen, en dat was in coronatijd een probleem. En de opkomst is op peil gebleven. Dat vind ik heel belangrijk."