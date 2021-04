YouTube toont verboden gokreclame gericht op jongeren

De Kansspelautoriteit houdt in Nederland toezicht op de gokmarkt. "YouTube heeft niet onze prioriteit in de handhaving", zegt een woordvoerder. "Wel zetten we in op het aanpakken van gok-apps in de App Store of Play-store. Indirect doen we er dus wel wat aan."

Ook in de zoekmachine van Google staan verboden advertenties van casino's zonder vergunning. Ze bieden onder meer iDeal-betalingen aan.

"Deze reclame is duidelijk niet de bedoeling. Jongeren zijn kwetsbaar, kunnen risico's moeilijk inschatten. Gokken is 18+ en jongeren horen geen reclame van online gokbedrijven te zien", zegt Tony van Rooij, onderzoeker van het Trimbos-instituut. "Google en andere advertentiepartijen staan op deze manier toe dat bedrijven die illegaal zijn in Nederland toch Nederlanders kunnen bereiken."