Ook vissersboot die van Eemslift Hendrika gleed in veiligheid

De Noorse bergers slaagden er gisteravond in om aan boord te gaan van de vissersboot. Het schip wordt nu naar de haven van Florø gesleept. Onduidelijk is nog hoe groot de schade is. De eigenaar heeft tegen een Noorse nieuwswebsite wel gezegd dat hij onder de indruk is van de stevigheid en zeewaardigheid van het schip.