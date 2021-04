Vier jaar cel voor mishandeling sekswerker, slachtoffer nog in coma

Een man van 26 uit Volendam is veroordeeld omdat hij een vrouw die op de Wallen werkte zo zwaar mishandelde dat ze in coma raakte. De rechter heeft hem een celstraf van vier jaar opgelegd voor poging tot doodslag. De 37-jarige vrouw werd op 1 maart vorig jaar zwaargewond aangetroffen in haar woning.

De kans dat de vrouw nog uit haar coma ontwaakt en herstelt, is nihil. De man had alcohol gedronken en cocaïne gebruikt. Hij sloeg de vrouw met voorwerpen tegen het hoofd en trapte haar terwijl ze op de grond lag.

Opzet in het spel

De rechter laat ook de rol die de vrouw speelde meewegen. Zij nam hem mee naar huis, wat zeer ongebruikelijk is in de raamprostitutie, en dwong hem om haar veel geld te betalen. Uit een WhatsApp-gesprek met haar man in Roemenië blijkt dat ze hem erin luisden.

De Volendammer was naar eigen zeggen op de terugweg van een feest in een opwelling op de Wallen bij haar naar binnen was gegaan. Na zijn daad appte hij naar een vriend dat hij "een hoer naar de tyfus" had getrapt, bleek tijdens de rechtszaak. Hij belde zelf 112.

De man is zwakbegaafd, heeft ADHD en is depressief. De rechter verklaart hem op basis van het psychologisch onderzoek verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet ook 130.000 euro aan schadevergoedingen betalen, onder meer aan de vrouw en haar man.