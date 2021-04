Honderd Rotterdamse daklozen aan huis geholpen

De gemeente Rotterdam heeft in vijf maanden tijd ruim honderd daklozen aan een huis geholpen. "Zij kunnen zo vanuit een rustige, stabiele basis werken aan hun toekomst", zegt wethouder De Langen (CDA).

Voor 61 mensen is al een eigen woning gevonden en het streven is om dat op korte termijn voor nog veertien anderen te regelen. Enkele tientallen daklozen voor wie een eigen huis nog een te grote stap is, zijn in een woonvorm met begeleiding geplaatst. De inschatting is dat zij binnen een half jaar ook zelfstandig kunnen wonen.

Leven weer op orde krijgen

Eind oktober kondigde de wethouder al aan dat hij in een half jaar voor honderd daklozen een woonruimte wilde vinden. Dat is een derde van de mensen die gebruikmaken van de nachtopvang in de Maasstad. De Langen: "Deze tot nu toe grootste uitstroom konden we realiseren dankzij een goede samenwerking met de woningcorporaties en de zorgaanbieders."

Een van die zorgaanbieders is het Centrum voor Dienstverlening (CVD). Maatschappelijk werkers van CVD helpen de voormalige daklozen hun leven weer op de rit te krijgen. Directeur Inez Basten: "Samen brengen we de basis op orde, zoals een inkomen, inventarisatie van schulden, zorgverzekering en ID. Door een luisterend oor en begeleiding te bieden, helpen wij de mensen op weg naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid."

Rotterdam kreeg, net als andere gemeenten, geld van het Rijk om de opvang van daklozen te versterken. Een deel van de bijna 20 miljoen euro die de stad vorig jaar en dit jaar in totaal kreeg, is gebruikt voor dit project.