Optimisme over plan versoepelingen, maar 'totdat het is uitgesproken is alles mogelijk'

Aan de andere kant weet Wouter Janssen, eigenaar van de Arnhemse Sportsbar 't Huys, nog niet zeker of hij zijn terras gaat openen als dat straks weer zou mogen. Hij heeft een relatief klein terras. Het iets grotere terras van de buren mag hij vanwege een verbouwing even 'lenen', maar ook dan is het niet duidelijk of het openen kostenefficiënt is.

"Begrijp me niet verkeerd, we zijn aan de ene kant blij dat er verruimingen zijn", zegt Janssen. "Maar als je alleen een terrasje hebt en het wordt zo'n weer als dit weekend, zouden we producten moeten weggooien. En we hebben natuurlijk niet veel geld meer."

"Daarnaast zijn we een beetje bang dat dit een goedmaker is voor een lange periode, dat het een lange sleur wordt. Dat ze zeggen: 'Jullie hebben het terras nu en kunnen dus weer onderaan de agenda verdwijnen".

'Niet vooruitlopen'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil niet "vooruitlopen" op het kabinetsplan voor versoepelingen. "Morgen vindt een gesprek plaats tussen KHN en demissionair minister Grapperhaus en staatssecretaris Keijzer, waarin KHN de mogelijkheden voor heropening opnieuw zal bespreken", zegt een woordvoerder.

Een woordvoerder van winkeliersvereniging INretail reageert positief: "Het is heel goed dat het erop lijkt dat er aandacht is voor de winkels bij mogelijke versoepelingen. We draaien nog steeds verlies, ook in maart."

De eerdere verlichting van kopen op afspraak werkt volgens INretail niet altijd goed. "Mensen komen niet opdagen en winkels mogen voor het gat dat dan valt niemand meer binnenlaten", aldus de branchevereniging.

"Laten we hopen dat we dit dinsdag uit de mond van Rutte horen. Tot dat hij het heeft uitgesproken, is er nog van alles mogelijk."