Fors minder overleden 80+'ers, maar op IC nog geen duidelijk vaccinatie-effect

Op de intensive care is nog geen duidelijk vaccinatie-effect zichtbaar, zegt Dave Dongelmans. Hij is voorzitter van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en intensivist bij het Amsterdam UMC. Over heel 2020 was het aandeel coronapatiënten op de IC van de boven de 80 jaar namelijk zo'n 4 procent.

"Dat is bijna niets", zegt Dongelmans. "Dus een eventueel resultaat van inentingen is statistisch moeilijk aan te tonen." Pas als de leeftijdsgroep 75 tot en met 80 jaar volledig is gevaccineerd, verwacht hij voorzichtig een positief effect. Binnen deze categorie valt 12 procent van de covid-19-opnames op de IC.

'Prik zo snel mogelijk door'

Het overgrote deel van de coronapatiënten op de intensive care - ruim acht op de tien - is jonger dan 75. Ruim de helft is tussen de 50 en 70 jaar oud. Dongelmans boodschap is dan ook: "Prik zo snel mogelijk door."

De kans dat een coronapatiënt overlijdt op de de IC is ongeveer 27 procent. Het is volgens de stichting NICE nog te vroeg om te zeggen in hoeverre dat de afgelopen drie maanden is veranderd. "Omdat een aanzienlijk deel van de patiënten nog opgenomen ligt op de IC", zegt Dongelmans.