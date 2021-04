Scheepswerven lopen opdrachten mis door 'fout' bij brexit

Een aantal Nederlandse scheepswerven loopt inkomsten mis door nieuwe regels die sinds de brexit gelden. Britse vissersschepen mogen sinds januari niet meer in alle havens aanleggen, om illegale visserij te voorkomen. Bijkomend gevolg is dat de schepen daardoor ook niet meer voor onderhoud mogen aanmeren.

Een scheepswerf in Stellendam is hierdoor meerdere opdrachten misgelopen. "We zitten nu met een leeg dok", zegt Jeroen van den Berg van Damen Maaskant Shipyards. Zijn bedrijf heeft klanten uit Engeland die voor onderhoud en reparatie van hun viskotters speciaal naar Goeree-Overflakkee komen. "Ze komen nu niet, want anders riskeren ze een waarschuwing of zelfs een boete", zegt hij tegen de regionale omroep Rijnmond.

Ook andere scheepswerven in het dorp zouden opdrachten mislopen, zegt Van den Berg. "Er komen jaarlijks 25 Britse vlag-kotters naar Stellendam, voor klein onderhoud, knippen en scheren noemen we dat, maar ook voor grote ombouwen. Dit kost ons dus miljoenen."

Overleg met Europese Commissie

Sinds 1 januari worden Britse schepen aangemerkt als schepen uit 'derde landen'. Daarvoor zijn regels opgesteld in verband met illegale visserij. Deze schepen mogen nog wel aanleggen in bijvoorbeeld Vlissingen, Scheveningen en IJmuiden, maar niet in onder meer Stellendam, Urk en Den Helder. Ook schepen die geen vis bij zich hebben vallen nu onder deze regels.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kent het probleem en zegt aan een oplossing te werken. Volgens een woordvoerder kan Nederland de regels niet zelf veranderen en is er overleg over met de Europese Commissie. De bedoeling is dat er zo snel mogelijk meer Nederlandse havens worden aangewezen waar schepen onder Britse vlag voor onderhoud terechtkunnen. Ook komen er afspraken over het toezicht daarop.