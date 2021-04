Hagenaar (69) veroordeeld voor stelen van beelden op begraafplaatsen

Een 69-jarige man uit Den Haag is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 150 uur voor het stelen van grafbeelden en vernielen van graven.

Ook moet de man zich laten behandelen door de reclassering. De verdachte heeft tussen april en november 2020 ten minste vijftien beelden gestolen op begraafplaatsen in Den Haag en Monster.

De man werd in november aangehouden. Tijdens het doorzoeken van zijn woning vond de politie meer gestolen grafbeelden en decoraties. Hijzelf bracht een dag na zijn arrestatie nog een doos vol beeldjes naar de politie.

Op de zitting verklaarde de verdachte dat hij door een moeilijke periode ging en in een roes leefde na de dood van zijn vriend en een goede vriendin, die kort na elkaar overleden, meldt Omroep West. Hij zocht daarom naar eigen zeggen geborgenheid, rust en vrijheid, en dacht die te vinden op begraafplaatsen. Daar nam hij marmeren en bronzen beelden weg, en vernielde soms de graven.

Veel en heftige feiten

De officier van justitie noemde het op zitting een egoïstische daad. "De verdachte heeft over een langere periode de laatste rustplaats van anderen geschonden. Hij heeft zijn eigen verdriet boven dat van anderen geplaatst." De verdachte is niet uit zichzelf gestopt met zijn daden, benadrukte de aanklager, maar pas toen hij werd gepakt door de politie.

De rechtbank achtte alle vijftien diefstallen bewezen. "Dat u uw eigen verdriet wilt bestrijden door leed en verdriet bij anderen te veroorzaken, is moeilijk te bevatten. Het zijn veel en heftige feiten." De rechter vond daarom naast de werkstraf een gedwongen behandeling door de reclassering op zijn plaats. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

Een deel van de gestolen spullen is terug bij de eigenaren. Maar op het politiebureau in Loosduinen ligt nog een aantal beeldjes, lantaarns en kandelaars die nooit als gestolen zijn gemeld. Op de website van het OM is te zien om welke spullen het gaat.