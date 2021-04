Dokter van steeds ziekere Navalny bij strafkamp gearresteerd

De Russische autoriteiten hebben aanhangers van oppositieleider Aleksej Navalny gearresteerd die naar de gevangenis waren gekomen waar hij wordt vastgehouden. Onder de arrestanten is Anastasia Vasiljeva, een dokter en vakbondsleider die wordt beschouwd als Navalny's lijfarts.

Zij was naar eigen zeggen naar het strafkamp ongeveer honderd kilometer ten oosten van Moskou gekomen om Navalny over te halen te stoppen met zijn hongerstaking. Daar zou ze een afspraak over hebben gemaakt met de gevangenisleiding.

Vasiljeva werd echter bij de poort de toegang geweigerd en even later werd ze opgepakt met zes medestanders en twee journalisten van CNN, meldt persbureau Reuters. Volgens de autoriteiten werden negen mensen opgepakt omdat ze bevelen niet opvolgden.

Toegangsweg geblokkeerd

Later werd de bewaking van het strafkamp opgevoerd doordat het parkeerterrein werd afgesloten. Ook werd een controlepost ingesteld en werd een toegangsweg geblokkeerd.

Het is onduidelijk hoe Navalny er aan toe is, omdat hij nauwelijks contact kan hebben met de buitenwereld. Via zijn advocaten is naar buiten gekomen dat het niet goed met hem gaat en dat hij sinds hij in de inrichting zit al meer dan tien kilo is afgevallen.

Omdat hij niet door een onafhankelijke arts mocht worden onderzocht, ging de 44-jarige Navalny vorige week in hongerstaking. Gisteravond kwam naar buiten dat hij moet hoesten en op de ziekenboeg ligt met koorts.

Hij zou bang zijn dat hij tuberculose heeft, net als drie medegevangenen. Maar volgens het Russische gevangeniswezen is er geen sprake van een tuberculose-uitbraak omdat dan elke gevangene in quarantaine geplaatst zou zijn.