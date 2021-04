Tentoonstelling met geur van 17e eeuwse grachten in het Mauritshuis

Ook het werk Gestrande potvis bij Beverwijk (1602) van Jan Saenredam (1565/1566 - 1607) is voorzien van een onaangename geur. Bij dat werk kunnen bezoekers ruiken hoe een rottende potvis ruikt. Bij een ander werk kunnen museumbezoekers middelen ruiken waarmee linnen werd gebleekt.

Lavendel

Niet alle geuren in de tentoonstelling zijn onaangenaam. Om vieze geurtjes in de 17e eeuw te maskeren, droegen rijke vrouwen zogenoemde pomanders om hun nek. Een juweel in bolvorm met bijvoorbeeld lavendel erin. Ook dat is te ruiken bij de tentoonstelling. Daarnaast worden ook werken zonder geurzuil getoond waarin geur een centrale rol speelt, zoals beeltenissen van een anatomische les.