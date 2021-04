Kettingbotsing in Gelderland en meer ongelukken door sneeuw en hagel

Op verschillende plekken in het land zijn vanochtend ongelukken gebeurd door de gladheid. In heel Nederland is code geel van kracht vanwege sneeuw- en hagelbuien. Verkeersdiensten roepen bestuurders op hun rijgedrag aan te passen.

In Gelderland raakten vijf voertuigen betrokken bij een kettingbotsing bij De Steeg. Een van die voertuigen was een ambulance, die een patiënt vervoerde. De patiënt is na het ongeluk verder vervoerd met een andere ziekenwagen.

Bij de botsing viel een gewonde die naar het ziekenhuis is gebracht, meldt Omroep Gelderland. Zeker twee auto's raakten zwaar beschadigd.