Gouverneur Arkansas houdt met veto omstreden transgenderwet tegen

De gouverneur van de staat Arkansas heeft zijn veto gebruikt om wetgeving tegen te houden waarmee zijn staat als eerste in de VS behandelingen of operaties voor jonge transgenders zou verbieden.

Gouverneur Asa Hutchinson, een Republikein, ging met zijn veto in tegen de wens van zijn partijgenoten. Die loodsten de wet vorige week met een ruime meerderheid door het parlement van de staat.

'Te breed en extreem'

Maar volgens Hutchinson wordt er met de wet een "nieuwe standaard" gecreëerd als het gaat om inmenging in het gezag van artsen en ouders "die zich bezighouden met een van de meeste complexe en gevoelige kwesties van jonge mensen".

Door de wet zouden artsen transgenders onder 18 jaar niet meer mogen opereren of behandelen met bijvoorbeeld hormonen en puberteitsremmers. Hutchinson vindt de wet "te breed en extreem". Hij omschreef het voorstel als een "product van de cultuuroorlog in de VS" en pleitte voor meer tolerantie.

De Republikeinen in Arkansas, die sinds 2012 de staat in handen hebben, kunnen via een meerderheid het veto van Hutchinson verwerpen. Hutchinson zei in een persconferentie rekening te houden met dat scenario, "maar ik heb hoop dat conservatieve Republikeinen door mijn actie de kwestie nog eens overdenken en met een andere, meer ingetogen benadering komen".

Verrassing

Het besluit van Hutchinson om zijn handtekening niet onder het wetsvoorstel te zetten, komt als een verrassing. Vorige maand ging hij nog wel akkoord met een verbod voor transgendervrouwen om op scholen en universiteiten te sporten met andere vrouwen.

De gouverneur legde uit dat hij tot zijn besluit was gekomen na gesprekken met transgenders en medici. Die vertelden hem dat de wet zeer schadelijk zou zijn voor een gemeenschap die al vaker dan gemiddeld kampt met zelfmoord en depressies.

De prominente voorvechter van transgenderrechten Chase Strangio, die na het aannemen van de wet in het parlement opriep Hutchinson te mailen en te bellen, bejubelt op Twitter het besluit van de gouverneur. Hij erkent dat de wet waarschijnlijk toch ingevoerd zal worden. "Maar dit is een krachtige afstraffing van een nachtmerriewet", schrijft hij.