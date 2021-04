Gewapende mannen bevrijden honderden gedetineerden uit Nigeriaanse gevangenis

Bij een aanval op een gevangenis in de Nigeriaanse staat Imo hebben gewapende mannen honderden gedetineerden bevrijd. Volgens Nigeriaanse media zijn 1844 gevangenen ontsnapt. Bij de aanval werden explosieven gebruikt. Tegelijkertijd vonden ook aanvallen plaats op politiebureaus en overheidsgebouwen. De actie duurde in totaal twee uur, zeggen ooggetuigen.

Volgens een woordvoerder van de gevangenis, in het zuidoosten van het land, is de situatie inmiddels onder controle. De gevangenis biedt officieel plaats aan 548 gedetineerden, maar in de praktijk zitten er veel meer mensen vast dan is toegestaan.

In de staat Imo ligt de voormalige onafhankelijke regio Biafra, waar een separatistische beweging actief is. Die bracht onlangs videomateriaal naar buiten waarop te zien is dat honderden strijders in training zijn. De groep ontkent iets te maken te hebben met de aanval. De actie is niet opgeëist. Wie de mannen zijn, is onbekend.

Twee weken geleden kwam het ook al tot een gewapend treffen met opstandelingen. Toen werden zeker twaalf beveiligingsbeambten gedood en werden militaire controleposten en overheidsvoertuigen onder vuur genomen.