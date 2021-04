Paasdrukte was lightversie: bij de meubelboulevard, maar ook in de natuur

"Normaal is het hier een gekkenhuis met Pasen", zegt Leo Wubben, bedrijfsleider van de Hornbach in Wateringen tegen Omroep West. Alle tijdslots van de vestiging zitten vol, maar vijftig mensen over de vloer per tijdslot vindt hij erg weinig. "Het zou ook nog veilig kunnen als we 250 mensen zouden toelaten, net als in maart vorig jaar."

Ook Han Daniëls van Tuincentrum Daniëls in Vlodrop vindt het jammer dat er maximaal 50 bezoekers binnen mogen zijn. "Wij hebben hier 25.000 vierkante meter aan vloeroppervlak, waarvan de helft in de buitenlucht", vertelt hij aan 1Limburg. Normaal ontvangt Daniëls 600 tot 700 bezoekers tegelijk, nu zijn de tijdslots van een kwartier steeds snel vol. "Qua omzet draaien we op 10 tot 15 procent van normaal."

