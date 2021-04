LG stopt na meer dan tien jaar met productie van smartphones

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG stopt met het ontwikkelen van smartphones. Het bedrijf gaat zich richten op "de 'groeigebieden' rondom onder meer elektrische voertuigen, smart homes (intelligente ict-systemen voor in huis, red.) en kunstmatige intelligentie", is te lezen in een statement op de website van LG.

Op 31 juli stopt LG officieel met het produceren van smartphones. Dat betekent waarschijnlijk dat de aangekondigde 'uitrolbare' smartphone niet meer wordt geproduceerd. Huidige modellen worden wel nog verkocht. LG maakte sinds 2010 smartphones.

Voor mensen met LG-smartphones is de komende tijd nog ondersteuning beschikbaar. Ook zullen er nog software-updates worden uitgevoerd, zegt het bedrijf in het statement. Het is onduidelijk wat het effect van de beslissing is op de banen bij de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Verliezen

Er gingen al maanden geruchten over een mogelijke stop. De smartphoneafdeling van het bedrijf draait al jaren verliezen. Daarom komt het niet als een verrassing, zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. "Het onderdeel was al jaren verlieslijdend en het had wereldwijd slechts een klein marktaandeel." Eerder zei LG nog dat ze de afdeling in 2021 hoopte winstgevend te maken.

"Al met al is het een begrijpelijke zet", zegt Kasteleijn. "De fabrikant heeft zijn meerdere moeten erkennen in partijen als Apple en Samsung, maar bijvoorbeeld ook Xiaomi. Daarnaast maakt LG veel meer, dan kan focus aanbrengen goed zijn voor een onderneming."

Naast smartphones verkoopt LG ook onder meer televisies, koelkasten en wasmachines.