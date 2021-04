15-jarige chauffeur achter stuur betrapt, wisselt op snelweg van plaats met oom

De politie heeft gisteren een bestuurder langs de kant gezet die op de A20 bij Rotterdam over een puntstuk was gereden. Agenten zagen dat het ging om een tiener met een volwassene naast zich.

Nadat de politie het bijzondere tafereel had opgemerkt, besloten de agenten de auto een volgteken te geven. De bestuurder probeerde niet snel weg te komen, er viel juist opeens een groot gat tussen de politiewagen en de auto die bestuurd werd door de jongen.

Ineens ouder

Toen het voertuig was gestopt, troffen ze geen "schattig jongenskoppie met blozende wangetjes" aan achter het stuur, maar iemand die "ineens zomaar 20 jaar ouder was en een flinke baard had gekregen", schrijft de politie op Facebook.

Tijdens het rijden was de 15-jarige bestuurder van plek gewisseld met zijn oom die op de bijrijdersstoel zat. De volwassen man hield bij hoog en laag vol dat hij de hele tijd de auto had bestuurd, zelfs toen de politie hem confronteerde met beelden van hun dashboardcamera. De man maakte de agenten uit voor leugenaars. Hij heeft meerdere boetes gekregen.