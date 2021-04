Ouders thuiszittende kinderen eisen leerrecht zonder schoolplicht

Tussen de 15.000 en 20.000 kinderen in Nederland zitten thuis omdat ze geen passend onderwijs kunnen krijgen. Ouders van deze thuiszitters, verenigd in de belangengroep Onderwijsaffaire, hebben een brief geschreven naar de Tweede Kamer, waarin ze leerrecht eisen zonder schoolplicht.

Kinderen moeten niet alleen onderwijs kunnen krijgen als ze zich in een school, "dus letterlijk in het gebouw" bevinden, maar het recht hebben om altijd en overal te leren, zegt Jolanda Rohde Luchtmeijer van de groep in het NOS Radio 1 Journaal. "Ook als ze dat thuis of in hybride vorm willen doen, deels thuis, deels op school. Ook als ze niet uit een boek willen leren, maar liever ervarend leren door te kijken hoe iets gebeurt en het dan zelf doen."

Volgens Rohde Luchtmeijer worstelen veel kinderen met het huidige onderwijssysteem. " Ze komen niet tot hun recht in grote klassen en klassikaal onderwijs", zegt ze. "Als basisvoorwaarden zoals het gevoel van veiligheid en voldoende aandacht ontbreken, kunnen kinderen uitvallen."

Onvoldoende toegerust

Volgens Onderwijsaffaire heeft minister Slob de afgelopen jaren niets gedaan om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Hoewel de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid in 2016 een pact sloten met de onderwijsraden, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en het ministerie van Justitie om het aantal thuiszitters in 2020 omlaag te brengen, is er geen afname in het aantal thuisblijvers, constateert ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

"Het probleem is dat het kind niet krijgt wat het nodig heeft", zegt ze tegen de NOS. "Leerkrachten zijn soms onvoldoende toegerust of hebben te weinig kennis. Ook krijgen ze de mogelijkheid niet om een kind met een extra zorgvraag te helpen omdat de klassen te groot zijn."