250 geiten omgekomen bij stalbrand, ook trouwauto's verloren

Bij een stalbrand in Achterveld, vlak bij Barneveld, zijn vanochtend vroeg 250 geiten omgekomen. Ook acht dure auto's gingen verloren.

Het vuur brak rond 06.00 uur uit en was bijna drie uur later onder controle, aldus de brandweer bij Omroep Gelderland. Omdat de brand gepaard ging met veel rook, werd omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

De oorzaak van de brand is onbekend.

Ernaartoe geracet

De acht auto's stonden in een loods naast de schuur waar de brand ontstond. Ze zijn eigendom van Jacqueline Sperling en haar man uit Barneveld. "We hadden de PT Cruisers als hobby. We gebruikten ze onder meer voor trouwwagenverhuur. Dit was ons levenswerk. Het is verschrikkelijk."

Haar man werd vanochtend wakker gebeld door de eigenaar van de geitenhouderij. "We zijn ernaartoe geracet", zegt Sperling. "We wonen er vijf minuten vandaan. Mijn man griste de sleutels mee en wilde de auto's uit de loods halen. Maar dat ging niet meer. De deur was hartstikke heet. Van de brandweer mocht hij niet naar binnen."