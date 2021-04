Franse justitie onderzoekt luxe restaurants 'waar covid niet bestaat'

In Frankrijk is commotie ontstaan na een tv-reportage over luxe restaurants in Parijs, die in het geheim hun deuren openen. Nog een saillant detail: in de reportage van de zender M6 zegt een man, die de organisator van een van de etentjes zou zijn, dat meerdere ministers de restaurants bezoeken. Om welke ministers het zou gaan, is niet bekend.

De reportage werd gefilmd met een verborgen camera. Een onherkenbaar gemaakte medewerker van het restaurant zegt dat niemand een mondmasker draagt: "Als je hier door de deuren loopt, bestaat covid niet meer".