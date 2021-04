Florida werkt met man en macht om 'catastrofale overstroming' te voorkomen

Lokale autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida hopen dat met extra hulp vanuit de staat het risico op het doorbreken van de dijk van een groot reservoir vol afvalwater op dinsdag aanzienlijk is afgenomen.

Via die extra hulp kan er dubbel zoveel water uit het reservoir gepompt worden als de huidige ruim 80.000 liter per minuut. Dat moet de druk op het gat dat vrijdag in de muur van het reservoir werd ontdekt, verlichten.

Tegelijk wordt er met man en macht gewerkt om een "catastrofale overstroming" te voorkomen. Volgens gouverneur DeSantis van Florida zijn er inmiddels tal van preventieve maatregelen genomen. Zo zijn er snelwegen afgezet en is de eerste verdieping van een nabijgelegen gevangenis geëvacueerd.

Watermuur van zes meter

Experts benadrukken dat de dam bij de Piney Point-mijn nog steeds elk moment kan doorbreken. Volgens de laatste schattingen zou dat kunnen leiden tot een muur van water van zo'n zes meter hoog.

Het reservoir, dat 2 miljard liter water bevat, is van een fabriek nabij een inmiddels gesloten fosfaatmijn in de buurt van de stad Tampa. Het water is een mix van zout water, gemengd met afval- en regenwater. Volgens het milieudepartement van Florida bevat het verhoogde niveaus van fosfor en stikstof en is het water relatief zuur, maar is het hoogstwaarschijnlijk niet giftig.

Een eventuele overstroming zou daarom geen gevaar moeten zijn voor het Manatee-meer, de belangrijkste drinkwatervoorziening van de regio. Milieuorganisaties betwijfelen dat. Te veel stikstof in het water kan bijvoorbeeld leiden tot versnelde algengroei en daarmee vissterfte.