Vijf vrouwen in Frankrijk opgepakt voor plannen terreurdaad

De Franse politie heeft bij een inval in een woning vijf vrouwen opgepakt in de zuidelijke stad Béziers. Ze worden verdacht van het plannen van een terroristische daad in Montpellier, melden de persbureaus AFP en AP.

De vier volwassenen en een minderjarige werden 's nachts opgepakt op aandringen van de binnenlandse veiligheidsdienst. Volgens de burgemeester richtte het onderzoek zich op een van de arrestanten. De 18-jarige vrouw wilde vermoedelijk een aanslag plegen. Volgens onbevestigde berichten ging het om een aanslag op een kerk.

Haar moeder en drie zussen waren op het moment van de inval ook aanwezig in het huis en werden eveneens aangehouden. De vrouw tegen wie het onderzoek liep, schepte tegen haar buren op over het kijken naar IS-video's, zegt de burgemeester tegen AP.

Hij zegt niet te weten of het gezin bekendstond als radicaal-islamitisch. Volgens hem reageren de buren geschokt. "Ze zijn bang dat het een slecht beeld geeft van de buurt en van de moslimgemeenschap."