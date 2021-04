Gratis tanken als paashaas, ei of kip: 'Het kan een duur geintje worden'

Iedereen die wilde meedoen, moest zich wel houden aan wat spelregels. Zo moesten de klanten onder meer een foto plaatsen op Facebook of Instagram en het tankstation taggen.

'Duur geintje'

Directeur Richard Fieten van de tankstationketen zegt dat de actie wat vrolijkheid moest geven. De actie gold op alle tankstations van het bedrijf, op zo'n 44 plekken in het land.

"We hebben geen idee wat het gaat kosten", zegt Fieten. "Maar het kan een heel duur geintje worden. We hebben berekend hoeveel mensen er in een half uur kunnen tanken, hoeveel slangen en pompen we hebben. En gekeken hoe chaotisch het kon worden. Want hoe meer chaos, hoe langer ze bezig zijn om te tanken."