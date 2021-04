Tientallen doden bij aardverschuivingen in Indonesië en Oost-Timor

Bij aardverschuivingen na zware regenval zijn in het oosten van Indonesië en in Oost-Timor tientallen doden gevallen. Op het Indonesische eiland Flores kwamen 23 mensen om. Er zijn negen gewonden en vijf mensen worden vermist. Veel mensen zijn voor het natuurgeweld op de vlucht geslagen.

Veel slachtoffers vielen in het dorp Lamanele, waar modder van een heuvel naar beneden kwam en tientallen huizen werden bedolven. Ook in omliggende dorpen vielen slachtoffers. Op het eiland Adonara stortte een brug in.

Bij de reddingsoperaties zijn honderden mensen betrokken, maar de hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat de stroom in het gebied is uitgevallen en wegen onbegaanbaar zijn.

Ook Oost-Timor getroffen

Ook Oost-Timor, dat iets verder naar het oosten ligt, is getroffen door het noodweer. Daar worden acht doden gemeld bij een aardverschuiving in een buitenwijk van de hoofdstad Dili. Ook het paleis van de president is ondergelopen.

De hulpverlening richt zich daar vooral op zwakkeren als ouderen, kinderen en zwangere vrouwen, zegt een bestuurder.

Het slechte weer in de regio is nog niet voorbij. Er is een orkaan in aantocht, die nog meer regen aanvoert.