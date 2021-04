Zeventien vissers vermist in Indonesië na aanvaring met vrachtschip

Indonesische reddingsdiensten speuren op de Javazee naar zeventien vissers die nog vermist zijn na een aanvaring met een groot vrachtschip.

Door het ongeluk voor de noordkust van West-Java gistermiddag kapseisde de vissersboot, met 32 bemanningsleden aan boord. Vijftien mensen konden al uit het water worden gered. Lokale vissers en de Indonesische marine helpen bij het zoeken naar meer overlevenden. Daarbij worden ook duikers ingezet.

Voor zover bekend zijn er geen bemanningsleden van het vrachtschip gewond geraakt of vermist. Het bulkschip, dat ruwe olie uit Borneo vervoert, ligt voorlopig voor anker omdat de schroef is vastgelopen in het net van de vissersboot.