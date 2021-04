Myanmarese vluchtelingen helpen vanuit Thailand: 'Dit keer moeten wij winnen'

Vanuit dit gebied komen nu ook weer nieuwe vluchtelingen, al blijven de meesten in de grensregio. "Omdat dat gebied in handen is van de Karen komen mensen uit de grote steden daarnaartoe. Maar als het leger verder optrekt naar de Karen-regio, zullen meer mensen proberen de grens over te steken," zegt Kas.

Vorige week was daar al een voorbode van te zien: na luchtaanvallen door het leger vluchtten zo'n 3000 Birmezen de grens over. Hoewel de Thaise premier eerder zei dat hij - hoewel met tegenzin - vluchtelingen op zou vangen, werden zeker tweeduizend van hen teruggestuurd.

'Zelfverdediging'

Gisteren riep de Thaise regering voor het eerst publiekelijk op tot een staking van het geweld in Myanmar. Kas verwacht niet dat het leger in het buurland daarvan onder de indruk is. "Er kwam al meteen een reactie dat ze niet anders kunnen en uit zelfverdediging handelen: in wezen gaven ze de schuld aan de demonstranten."

De oproep van Thailand lijkt in elk geval deels gemotiveerd door een verwachte vluchtelingenstroom. "Thailand zit niet op meer vluchtelingen te wachten. Nu zijn er nog geen gigantische stromen, maar de situatie is heel fluïde."