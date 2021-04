7682 nieuwe besmettingen, gemiddelde stijging gestokt

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2348 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2330), van wie 734 op de IC (gisteren: 705), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op weekbasis gaat het om een stijging van de algemene ziekenhuisbezetting van 5 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Specifiek op de IC's is de stijging hoger: 12 procent op weekbasis. 734 covidpatiënten daar betekent een aantal dat vergelijkbaar is met begin januari. In absolute zin is het zelfs het hoogste sinds vorig voorjaar.