Zelftests corona te koop: 'Het is niet de bedoeling dat je test om feestjes te vieren'

Thuis een wattenstaafje in je neus duwen, een paar keer draaien en vijftien minuten later weten of je besmet bent met corona: de zelftests die sinds deze week vrij verkrijgbaar zijn bij apotheken en drogisterijen zijn het nieuwste wapen in de strijd tegen de coronapandemie en een belangrijk middel om meer vrijheden terug te krijgen.

De coronazelftesten die sinds vandaag in Etos-winkels liggen, zijn in een aantal filialen al uitverkocht. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat er voor openingstijd bij sommige winkels al een wachtrij stond.

Maar de tests hebben een keerzijde: ze zijn iets minder betrouwbaar dan de PCR-testen die in de teststraten van de GGD worden uitgevoerd, en zijn daarom alleen van toegevoegde waarde als de uitslag op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Vijf vragen over de tests.

Hoe werken de tests?

De zelftest is een antigeensneltest en meet de besmettelijkheid. Je neemt met een wattenstaafje materiaal uit de neus, en de test kijkt of daarin viruseiwit (antigeen) aanwezig is. Een negatieve testuitslag betekent niet per definitie dat je geen infectie hebt, maar dat je op dat moment niet besmettelijk bent.

De tests zijn sinds woensdag verkrijgbaar en apothekersorganisatie KNMP zegt dat het storm loopt. "We doen ons best om aan de enorme vraag te voldoen", zegt een woordvoerder.

Jezelf testen op corona kan zo: