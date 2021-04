'Ruim 550 mensen gedood door nieuwe machthebbers sinds coup Myanmar'

Bij de protesten in Myanmar zijn sinds de coup op 1 februari ruim 550 mensen gedood door het leger, zegt de Assistance Association for Political Prisoners. Onder hen zijn 46 kinderen.

De mensenrechtenorganisatie zegt dat er zo'n 2750 mensen zijn gevangengenomen of gestraft.

In het begin van de wekelijkse protesten kwamen er tienduizenden mensen bijeen in grote steden. Inmiddels zijn er kleinere protesten en komen mensen 's avonds samen voor wakes.

Vandaag zijn weer vijf mensen doodgeschoten door ordetroepen, melden lokale media. Het gebeurde op drie verschillende plaatsen.

"Ze begonnen met non-stop afvuren", zegt een demonstrant uit de plaats Monywa in het midden van het land tegen persbureau Reuters. "Mensen deinsden achteruit en zetten snel barrières op, maar een kogel raakte iemand voor me in het hoofd. Hij overleed ter plekke."

Internet afgesloten

De autoriteiten hebben internetproviders opgedragen om draadloos breedband af te sluiten, waardoor gebruikers geen toegang meer hebben tot mobiele netwerken en wifi.

Ook zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd voor 18 bekende Myanmarezen, onder wie influencers en journalisten. Zij staan bekend als tegenstanders van het militaire regime. Het kan ze een gevangenisstraf van drie jaar opleveren.