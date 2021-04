Autisme bij vrouwen vaak later vastgesteld: 'Had me geholpen als ik dit eerder wist'

Ook Ghislaine van der Elst (28) kwam in knel met haar autisme, mede doordat ze niet afwist van haar stoornis. Ze kreeg psychische problemen op haar 15de en ging in behandeling voor een angststoornis en depressie. "Vijf jaar later was het probleem nog steeds niet weg", vertelt de inwoner van Voorburg.

Net als Koster wist ze onbewust haar autisme voor de buitenwereld te verbergen. "Vrouwen doen volgens mij veel meer moeite om sociaal mee te kunnen komen, ze zien daar heel erg de noodzaak van in. Mannen hebben dat van nature wat minder."

Enorme opluchting

Op haar 20ste meldde Van der Elst zich uiteindelijk bij een in autisme gespecialiseerd centrum. Daar viel voor haar alles op z'n plek. "Voor mij was het zo'n opluchting dat ik eindelijk wist waar het vandaan kwam. Voorheen vond ik mezelf een enorme aansteller, maar nu ben ik milder voor mezelf. Als nu iets niet lukt dan denk ik: dat is dan maar zo."

De 28-jarige heeft samen met haar vriend Alwin Ritstier een documentaire gemaakt over haar autisme. Op die manier wil ze uitleggen wat het precies is en met je doet, en hoe je het kan accepteren als je het hebt.