7296 nieuwe besmettingen, IC-bezetting hoogste sinds 9 januari

Bekend is dat het werkelijke aantal overledenen hoger is; niet iedereen wordt getest. Lange tijd zag het CBS 'oversterfte', die uitsteeg boven de RIVM-cijfers. Sinds ongeveer een maand echter is er juist sprake van ondersterfte. Dat betekent dat er minder mensen overlijden dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. De cijfers lopen vooral terug in de verpleeghuizen, waar veel bewoners inmiddels zijn gevaccineerd.