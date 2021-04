Tientallen gewonden bij uit de hand gelopen aprilgrap Brussel

In Brussel zijn bij een uit de hand gelopen 1-aprilgrap tientallen mensen gewond geraakt, onder wie 26 politieagenten. Ook zeven politiepaarden raakten gewond.

In het Ter Kamerenbos was een festival aangekondigd, maar dat bleek een grap te zijn. De zeker 2000 jongeren die erop af waren gekomen wilden niet zomaar weg, daarom zette de Brusselse politie paarden, honden en een waterkanon in. Ook daarna weigerde een deel van hen te vertrekken.

Volgens de Vlaamse omroep VRT speelden zij een kat-en-muisspel met de politie. In de loop van de avond waren er nog twee groepen met enkele honderden jongeren rotzooi aan het trappen. Pas rond 22.00 uur was het weer rustig. 22 mensen zijn opgepakt.

Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken is verontwaardigd. Ze noemt de uit de hand gelopen 1-aprilgrap een kaakslag voor alle mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren. Ook burgemeester Philippe Close is niet te spreken over wat er is gebeurd.

Verschillende auto's liepen flinke schade op: