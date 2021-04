Vakantiegangers en stagiairs opgeroepen Curaçao te verlaten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept vakantiegangers en stagiairs op Curaçao te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. De situatie op het eiland is door corona zo nijpend dat het beter is zo snel mogelijk te vertrekken, zegt de Nederlandse vertegenwoordiging.

Het aantal besmettingen op het eiland neemt snel toe: gisteren werden er 431 mensen positief getest. In het enige ziekenhuis dat coronapatiënten behandelt, ligt de hele intensive care vol. In totaal liggen er 103 mensen in het ziekenhuis, van wie 34 op de ic.

De Nederlandse overheid vraagt bezoekers contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie om een terugreis te boeken. Voor personen die langere tijd op het eiland zijn gestationeerd, zoals medewerkers van defensie, geldt de oproep niet.

Test en quarantaine

Het reisadvies voor het eiland werd gisteren aangepast, tegelijk met dat voor Aruba. "Bedenk goed of het strikt noodzakelijk is dat u moet reizen", luidt het nu. Het reisadvies wijst erop dat de niet noodzakelijke zorg stil is gevallen door de pandemie. "Houd er rekening mee dat als u zorg nodig heeft, deze bijna niet beschikbaar is."

Reizigers die terugkeren naar Nederland moeten voor vertrek worden getest op corona. Bij thuiskomst in Nederland geldt een thuisquarantaine.