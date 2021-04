Verwarde man Geertruidenberg overmeesterd door politie

De politie heeft in Geertruidenberg een verwarde man overmeesterd. De man droeg mogelijk een vuurwapen en had zich opgesloten in zijn woning. De aangehouden man wordt overgedragen aan zorgverleners.

De politie kreeg eerder op de middag een melding van een verwarde man die op straat liep en mogelijk suïcidaal was. Agenten gingen ter plekke, waarop de man zichzelf opsloot in zijn woning. Een woordvoerder van de politie laat aan Omroep Brabant weten dat er naast de man niemand in het huis was.

Na een urenlange omsingeling vielen agenten de woning binnen. Een team van specialisten van politie en defensie heeft naar eigen zeggen zonder geweld de man ingerekend. Het is nog niet duidelijk of hij een wapen bij zich had. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken", zegt de politie.

Scholen tijdelijk dicht en ov omgeleid

De buurt werd afgezet en mensen werden op veilige afstand gehouden. Enkele scholen in de buurt hielden hun kinderen uit voorzorg binnen. "Een directeur belde ons om te vragen wat er aan de hand is. Na overleg leek het hem verstandig om leerlingen binnen te houden", zegt de politiewoordvoerder.

Ook werden bussen van Arriva uit voorzorg omgeleid. Rond 17.00 uur werd het gebied weer vrijgegeven.