Vrijspraak voor veroorzaken vuurwerkontploffing met dodelijke afloop in Enschede

De rechter heeft verdachte Teun N. vrijgesproken voor het dodelijke vuurwerkongeluk in Enschede tijdens de nieuwjaarsnacht van 2019. Daarbij kwam de 54-jarige buurtgenoot Henk Kempers om het leven.

Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de verdachte het illegale vuurwerk neerlegde en vervolgens afstak. Er zijn twee belastende getuigenverklaringen maar die zijn volgens de rechter niet voldoende betrouwbaar.

Tijdens de Nieuwjaarsnacht ontplofte er zwaar vuurwerk op een aanhanger van de verdachte. Het veroorzaakte een enorme explosie waarbij de ramen van woningen binnen een straal van 25 meter eruit vlogen. Slachtoffer Kempers stond op 10 meter afstand van de aanhanger, terwijl bij dit soort vuurwerk een afstand van 120 meter wordt geadviseerd.

Het OM verdenkt N. van het opzettelijk en roekeloos aansteken van een zogenoemde flowerbed met flitspoeder en eiste 18 maanden celstraf en een schadevergoeding.

Verdachte ontkent

De verdachte ontkende dat hij professioneel vuurwerk in zijn bezit had of heeft afgestoken. Hij zei dat hij die nacht alleen wat 'vuurpotjes' met zijn kinderen had afgestoken.

Daar gaat de rechter niet helemaal in mee. De rechtbank veroordeelt de man namelijk wel voor het afsteken van illegaal vuurwerk eerder op de avond. Daarvoor krijgt hij zeventien dagen cel. Omdat de man zeventien dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.

Het slachtoffer filmde vlak voor het ongeluk het vuurwerk in de straat. Op de beelden is te zien dat hij in de buurt stond van een vuurton die een meter of vijf van de aanhanger stond. Die video eindigt met de knal van de explosie.

Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen na.

Andere verdachte

Normaal gesproken wordt een strafrechtelijk onderzoek gesloten na de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar in deze zaak oordeelde de rechter dat er vanwege de complexiteit van deze zaak meer onderzoek nodig was.

Volgens de advocaat van de verdachte Claudia Lammers was er bijvoorbeeld te weinig onderzoek gedaan naar een andere mogelijke verdachte. Een 'jongen met witte pet' zou die avond op verschillende plekken in de buurt al zwaar vuurwerk hebben afgestoken. Lammers verklaarde dat mensen in de buurt hadden gehoord dat hij 'een geintje' met de verdachte uit wilde halen.

Volgens de verdediging is het aannemelijk dat niet de verdachte, maar iemand anders het zware vuurwerk in de aanhangwagen heeft gegooid.