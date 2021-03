Voor het eerst foto's opgedoken van kamp Vught tijdens Tweede Wereldoorlog

Wie de foto's heeft gemaakt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat een Duitse militair ze heeft geschoten. De foto's zijn 'los' geveild, jammer genoeg zonder het fotoboek waar ze uit komen, zegt Van den Eijnde. Maar hij wist een schutblad te verwerven waarop staat 'Erinnerung an meine Dienstzeit'.

"Dan weten we genoeg. De militair had geen taak, daar op het perron, daarom kon hij deze foto's op z'n gemak nemen. De Joodse gevangenen kijken recht zijn lens in."

René Kok, onderzoeker en fotospecialist van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het NIOD, noemt de foto's heel bijzonder. Volgens hem werden Duitse militairen gestimuleerd om foto's te maken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een op de tien had een fotocamera en er waren filmrolletjes verkrijgbaar bij de ingang van de kazerne.

"Er werden vooral foto's gemaakt van uitstapjes naar het strand of van bijvoorbeeld Amsterdam. Het was niet de bedoeling dat deportaties werden gefotografeerd. De gruwelijkheden van de nazi's moesten niet naar buiten komen."