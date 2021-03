Beursgang Deliveroo 'een flop', komt er meer ethiek op de beurs?

Rond een beursgang is het belangrijk dat de vibe goed is, zegt Van Zeijl. "Beleggers krijgen dan het gevoel dat ze over elkaar heen buitelen om die aandelen te bemachtigen. Dat was hier precies omgekeerd. Dan vragen beleggers zich af of ze wel moeten kopen."

Hij denkt dat de desastreus verlopen beursgang van Deliveroo een waarschuwing is voor andere bedrijven. "Niemand wil een Deliveroo 2 worden, dus in dat opzicht kan het invloed hebben op een volgende beursgang. Je hebt kans dat 'foute' bedrijven uit zichzelf al dingen veranderen."

"Maar", waarschuwt Van Zeijl, "ik zeg er wel bij dat als er ergens geld verdiend kan worden, het uit alle hoeken en gaten tevoorschijn komt." Ook is er enigszins sprake van selectief shoppen, vindt de analist. "Je kan hetzelfde zeggen over Amazon, maar daar vindt niemand het erg."

Bij Amazon woedt momenteel een strijd rond het oprichten van een vakbond. Medewerkers klagen al jaren over de werkomstandigheden. "Een ware duurzame belegger haalt voor allebei z'n neus op", zegt van Zeijl.