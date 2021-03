Zelftests corona nu bij apotheek te koop, uitslag binnen een kwartier

Vanaf vandaag zijn er coronazelftests te koop bij apotheken. De tests moeten binnenkort ook bij supermarkten en drogisterijen komen te liggen.

Deze testen zijn volgens het ministerie vooral bedoeld als extra check wanneer je met mensen in contact komt. "Bijvoorbeeld als u naar school moet, of als u in een functie werkt waarin thuiswerken niet mogelijk is", zo staat te lezen op de site van de overheid.

Bij klachten, contact met een besmet persoon of terugkomst uit een risicogebied wordt nog steeds gevraagd om naar de GGD te gaan voor een test.

Minder diep en 15 seconden per neusgat

Een groot verschil met de GGD-tests is dat je bij de zelftest een wattenstaafje krijgt die je alleen in het begin van je neus doet, vertelt apotheekhouder Annemarie Prins-Jacobs in het NOS Radio 1 Journaal.

"Je houdt je hoofd recht, stopt het wattenstaafje ongeveer twee centimeter in je neus. Dat staafje draai je vier keer rond", vertelt Prins-Jacobs. Daarna doe je hetzelfde in het andere neusgat. "Niet te snel; ongeveer 15 seconden in elk neusgat."

Daarna gaat het wattenstaafje in een meegeleverd plastic buisje met vloeistof. "Je draait hem even rond zodat het vocht wordt opgenomen door het wattenstaafje. Vervolgens knijp je in het buisje, trek je het wattenstaafje eruit en draai je een dopje op het reageerbuisje. Dan druppel je de vloeistof op een testplaatje."

Betrouwbaarheid en risico

Na een kwartier (niet langer want dan is de test niet meer geldig) is te zien of de test is gelukt, en of de uitslag positief of negatief is.

Bij een positieve zelftest is het altijd de bedoeling om ook nog even naar de GGD te gaan voor een test, omdat volgens de apotheekhouder de uitvoering van de test van invloed kan zijn op de betrouwbaarheid. Die ligt bij zelftests op gemiddeld 84 procent.