Centraal Planbureau verwacht veel minder werklozen, impact corona valt mee

De werkloosheid gaat veel minder hard oplopen door de coronacrisis dan vorig jaar nog werd gevreesd. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in de nieuwste raming.

In november ging het CPB nog uit van een piek van 565.000 werklozen. Nu, ruim vier maanden later, denken de economen dat er in 2022 op het hoogtepunt meer dan 400.000 mensen werkloos zijn. In de loop van dit jaar stijgt het aantal werklozen naar 5 procent om vervolgens te zakken naar zo'n 4,5 procent van de beroepsbevolking. Momenteel zijn er 340.000 werklozen.

Volgens het Centraal Planbureau laat de Nederlandse economie veerkracht zien. "Ondanks de lockdown die specifieke sectoren zwaar treft, doet de economie als geheel het juist relatief goed", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "Herstel is in zicht, maar ook straks als het virus onder controle is, werken de economische gevolgen van de crisis nog door."

Loonstijging blijft achter

Het CPB raamt de economische groei voor dit jaar op 2,2 procent, in de vorige raming was dat nog 2,8 procent. In 2022 zal de economie verder aansterken en rekent het CPB op een groei van 3,5 procent. Het CPB baseert de groei op een geleidelijk oplopende vaccinatiegraad en afschaling van de beperkingen.

De coronacrisis drukt ook op de lonen. De loonstijging blijft achter en daarmee de koopkracht. De loonstijging in cao's in de marktsector vallen terug naar 1,5 procent dit en volgend jaar. Mede dankzij de verwachte lastenverlichting stijgt de gemiddelde koopkracht dit jaar met 0,7 procent, maar volgend jaar daalt de koopkracht met 0,1 procent.