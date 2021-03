Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje

Er is meer dan zes jaar gewerkt aan de nieuwe wet op de online kansspelen, die morgen van kracht wordt. Nederland is een van de laatste Europese landen waar de markt voor online gokken nog niet is opengegaan. Nederlanders die nu online spelen, doen dat via sites die geen vergunning hebben en geen belasting in Nederland afdragen.

De Kansspelautoriteit gaat de vergunningen verlenen als bedrijven aan alle voorwaarden voldoen. Volgens René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, is het hoog tijd dat online gokken in Nederland wordt toegestaan. "Het is 2021. Internet is overal en dat houdt niet op bij de grens, bij Vaals of Terneuzen. Het is nu ongereguleerd, niemand houdt toezicht, je kan er door handhaving nauwelijks grip op krijgen. We maken nu een slag naar een veilige omgeving."

Voor het verlenen van de vergunningen wordt een half jaar uitgetrokken. "We toetsen ze op een groot aantal criteria", zegt Jansen. "Er wordt gelet op het voorkomen van verslaving, de betrouwbaarheid van de aanbieders, de spellen moeten eerlijk zijn en de bedrijven moeten witwassen voorkomen."

De toezichthouder verwacht dat van de eerste 40 aanvragen er 35 worden goedgekeurd.

Strafbank

Veel grote internationale spelers horen nog niet bij de veertig partijen die deze dagen een vergunning gaan aanvragen. Bedrijven zoals Unibet, Pokerstars en Bwin mogen in Nederland voorlopig nog niet actief zijn. In de wet staat namelijk dat bedrijven die zich de afgelopen jaren op de Nederlandse markt hebben gericht, toen online gokken nog niet was toegestaan, moeten wachten met de aanvraag voor een vergunning.

Zij mogen pas later een vergunning aanvragen en zijn daardoor waarschijnlijk pas in 2022 actief op de Nederlandse markt. "Ze zijn op een achterstandspositie gezet, zitten even op het strafbankje", zegt René Jansen van de Kansspelautoriteit. "De partijen die op 1 oktober aan de slag mogen hebben dus een voorsprong. Die zullen eerder stappen kunnen zetten en kunnen de werving van spelers dan al starten."

Nederlanders die al online gokken moeten zich straks opnieuw registreren bij de sites waar ze op spelen. Ze moeten zich opnieuw identificeren en opgeven welke limieten ze op hun gokgedrag willen instellen.