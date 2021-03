Aardbeving met kracht van 1,5 gemeten bij Gronings dorp Wildervank

Bij het Groningse dorp Wildervank is gisteravond rond 22.45 uur een aardbeving gemeten. De beving, met een kracht van 1,5, was volgens het KNMI op 3 kilometer diepte. Of de aardbeving tot schade heeft geleid, is nog niet bekend.

RTV Noord meldt dat de meeste mensen die de beving hebben gevoeld, uit de directe omgeving van Wildervank en Veendam komen. Een inwoner van Veendam spreekt tegen de omroep van "een doffe dreun", waardoor zijn huis trilde.

In Groningen zijn met enige regelmaat aardbevingen, vrijwel altijd als gevolg van de jarenlange gaswinning in de regio. De zwaarste beving in Groningen was in 2012 bij Huizinge. Die had een kracht van 3,6.