'Prins Bernhard zoekt als ondernemer grenzen en risico's op'

Die instelling heeft hem ook veel gebracht, zegt Van Dun. "Bernhard is iemand met een goed gevoel voor timing. Hij is op het juiste moment eerst in de internet- en later in de vastgoedwereld gestapt." Ook zag hij vijf jaar geleden brood in het circuit van Zandvoort. Onder aanvoering van de prins werd de racebaan opgeknapt en werd een Formule 1-race binnengehaald. "Hij is de man met de creatieve ideeën."

'Pandjesprins'

Van Dun en Couzy schreven voor Het Parool eerder over Bernhards vastgoedbezit (590 panden in 2017, waarvan 349 in Amsterdam) en illegale woningverhuur. Het bezit en de misstanden leverden Bernhard de naam 'pandjesprins' op.

"Er zijn weinig mensen die een heel genuanceerde opinie over hem hebben. Dat fascineerde ons", zegt Van Dun over de reden om in Bernhards leven te duiken. "In hem worden bepaalde ethische vraagstukken die voor ondernemers gelden, uitvergroot."

Want Bernhard voelt volgens de auteurs als geen ander dat hij onder een vergrootglas ligt. "Hij profiteert natuurlijk van zijn naam. In kleine kring is hij daar wel open over, maar publiekelijk doet hij zo alsof die geen rol speelt." Met het oog op de ophef over zijn woningbezit en het PvdA-verkiezingsplan voor een 'Prins Bernhard-taks' voor eigenaren van huurpanden zegt Van Dun: "Hij lijkt zelf oprecht te denken dat hij er alleen maar last van heeft."

Afstand van titel

Uit het boek blijkt dat adviseurs hebben geopperd om afstand te doen van de prinselijke titel en zo minder wind te vangen. Dat was voor Bernhard een no go, zegt Van Dun: daarvoor is zijn loyaliteit naar de familie te groot. "Maar het zegt wel iets over hoe hoog dat is opgelopen."

Van Dun vindt het jammer dat prins Bernhard zelf niet aan het boek wilde meewerken. "We hadden er wel rekening mee gehouden", zegt hij, "het heeft ook te maken met onze verhalen over die vastgoedportefeuille. We vinden het echt jammer, want hij had hier zijn eigen verhaal kunnen vertellen."