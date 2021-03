Drukte in parken vanwege mooie weer, politie grijpt op aantal plekken in

Hoewel het druk is, is de algehele sfeer in het Spoorpark gemoedelijk. "Het is toch lekker om een biertje te drinken in het Spoorpark. Het liefst had ik op het terras gezeten, maar dit is ook prima. Lekker de hele dag in de zon. Met zijn tweeën zitten is ook goed te doen, je kunt makkelijk afstand houden", zegt een vrouw die samen met een vriendin op het gras zit.

Ook een ijscoman bij een van de ingangen van het park is blij met de drukte. "Dit zijn de beste dagen voor mij."

Drukte in Bloesempark

De ingangen van het Vondelpark in Amsterdam zijn vanmiddag ook afgesloten. Bezoekers kunnen het park alleen nog maar verlaten, schrijft NH Nieuws. Amsterdammers is gevraagd uit te wijken naar rustigere parken en plekken in de stad. Gisteren sloot de gemeente al de zijingangen van het park.

Ook in het Amsterdamse Bos zijn veel mensen op de been. De Japanse sierkersen in het Bloesempark staan in bloei en dat trekt veel publiek.

Om de drukte te reguleren, mogen 150 mensen per keer het park in. Dat zorgt voor lange rijen, maar volgens bezoekers is het de wachttijd waard. "We zijn het zat met corona, maar dit vrolijkt op. Het geeft ons een heerlijk gevoel", zegt een van hen tegen de regionale omroep.