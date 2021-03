Burgemeester, politie en OM Amsterdam aan Eerste Kamer: stem tegen kraakwet

Volgens de Amsterdamse driehoek zal de wet contraproductief uitpakken, schrijft Halsema. Op dit moment komt het bij slechts 30 procent van de gekraakte panden tot een kort geding, in de andere gevallen vertrekken de krakers voordat het zo ver komt.

"Het wetsvoorstel leidt tot een forse stijging van de werkdruk voor de politie, het OM en de rechtbank. Nu worden alleen dossiers gemaakt als er een kort geding is ingesteld. Straks moet dat voor alle zaken. Dat betekent een toename van 231 procent."

Het voorstel is bovendien bedoeld om een probleem om te lossen dat vrijwel niet meer bestaat, schrijft Halsema: "Ieder gekraakt pand, waar een eigenaar concrete plannen mee heeft, wordt zo snel als mogelijk ontruimd. Het aantal kraken in Amsterdam is na deze aanscherpingen met maar liefst 80 procent afgenomen. Zo werden er in 2019 nog 86 panden gekraakt, dat waren er afgelopen jaar nog maar 15 in totaal."

Kortom, besluit Halsema: "Effectieve, lokale handhaving van het kraakverbod is geenszins gediend met dit wetsvoorstel en wij verzoeken u dit te betrekken bij uw eindoordeel."

De Eerste Kamer stemt vanmiddag over het wetsvoorstel.