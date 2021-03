'Coronavaccins binnen een jaar ineffectief door oneerlijke verdeling tussen landen'

Volgens de ondervraagde wetenschappers zorgt de lage vaccinatiegraad ervoor dat het virus in veel landen nu kan voortwoekeren, waardoor de kans op resistente mutaties toeneemt.

Een van de meewerkende epidemiologen is de Nederlander Amrish Baidjoe, die onder meer werkt voor de London School of Hygiene and Tropical Medicine. In het persbericht licht hij toe: "Ondanks beloftes die gedaan zijn, is er van het eerlijk verdelen van vaccins nog niets terecht gekomen. Als we ons in het westen kunnen vaccineren, maar in armere landen niet, dan hebben we wereldwijd een probleem."

De People's Vaccine Alliance roept rijke landen op om de patentbescherming tijdelijk op te schorten voor coronavaccins, zodat meer fabrikanten die kunnen gaan maken. Onder meer de Europese Unie ziet daar tot nu toe niets in, met het argument dat farmaceutische bedrijven niet moeten worden ontmoedigd om geld en tijd te steken in het ontwikkelen van de vaccins.