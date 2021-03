Miljoenenboete voor Franse farmaceut vanwege middel dat honderden levens eiste

Het Franse farmaceutische bedrijf Servier is door een rechtbank in Parijs veroordeeld voor misleiding en dood door schuld. Het bedrijf verkocht decennialang het diabetesmiddel Mediator, dat leidde tot onder meer hartproblemen waardoor honderden mensen zijn overleden.

Servier heeft jarenlang volgehouden dat het niet op de hoogte was van de gezondheidsproblemen. En de rechter rekent dat het bedrijf aan. "Hoewel ze al vele jaren wisten van de risico's, hebben ze nooit de nodige maatregelen genomen. De gebruikers van Mediator werden zo misleid." Inmiddels heeft de farmaceut wel toegegeven dat de bijwerkingen bekend waren.

Servier moet een boete betalen van 2,7 miljoen euro. Ook bepaalde de rechter dat het bedrijf voor zeker 158 miljoen euro aan schadevergoedingen moet betalen aan gedupeerden. Een van de voormalige topmannen, Jean-Philippe Seta, kreeg een voorwaardelijke celstraf van vier jaar.

Toezichthouder faalde

Ook het Frans geneesmiddelenbureau ANSM wordt gestraft. De organisatie moet een boete van ruim 300.000 euro betalen, omdat het volgens de rechter heeft "gefaald in zijn rol als gezondheidspolitie en toezichthouder".

Mediator werd in Frankrijk van 1976 tot 2009 verkocht. Aanvankelijk werd het op de markt gebracht als diabetesmedicijn, maar het werd ook vaak voorgeschreven als eetlustremmer voor mensen met overgewicht.

In 1998 sloeg een arts al alarm over de schadelijke bijwerkingen. De dokter verklaarde dat hij zijn melding onder druk weer introk. Tussen 1997 en 2004 haalden Zwitserland, Spanje en Italië Mediator wel al van de markt.

Tot 2000 doden

In Frankrijk gebeurde dat dus pas in 2009, nadat een andere Franse arts een onafhankelijk onderzoek was begonnen. De schattingen van het aantal overleden Medatior-gebruikers lopen uiteen van 500 tot 2000.

In het tien maanden durende proces kwamen ook slachtoffers aan het woord. "Het middel had de naam uitzonderlijk te zijn. Ik verloor in de eerste maand 10 kilo", zei een vrouw. Nu leeft ze constant in angst, vertelde ze de rechtbank in tranen. "Op mijn veertigste kreeg ik hartproblemen. Ik hield ervan om te fietsen, maar dat kan niet meer."

"Mediator heeft me fysiek en psychisch geraakt. En ik heb lang moeten wachten tot ik mijn wanhoop met iemand kon delen."